Piazza Affari: scambi in positivo per Reply

(Teleborsa) - Avanza la società di consulenza
, che guadagna bene, con una variazione del 2,62%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Reply
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,38%, rispetto a -5,55% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Analizzando lo scenario della società operante nel settore Telco & Media
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 90,72 Euro. Prima resistenza a 93,12. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 89,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)