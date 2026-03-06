Milano 11:05
Piazza Affari: scambi in positivo per Reply

(Teleborsa) - Avanza la società di consulenza, che guadagna bene, con una variazione del 2,62%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Reply mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,38%, rispetto a -5,55% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Analizzando lo scenario della società operante nel settore Telco & Media si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 90,72 Euro. Prima resistenza a 93,12. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 89,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
