Milano
17:35
43.129
+0,51%
Nasdaq
20:56
26.025
+0,79%
Dow Jones
20:56
47.755
+0,44%
Londra
17:35
9.697
+0,44%
Francoforte
17:35
24.279
-0,12%
Martedì 28 Ottobre 2025, ore 21.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Zebra Technologies in discesa a New York
Zebra Technologies in discesa a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
28 ottobre 2025 - 16.10
Ribasso per il
fornitore di computer, stampanti e scanner
, che tratta in perdita del 13,55% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: vendite diffuse su Zebra Technologies
New York: al centro degli acquisti Zebra Technologies
New York: andamento negativo per Zebra Technologies
New York: spinge in avanti Zebra Technologies
Titoli e Indici
Zebra Technologies
-11,51%
Altre notizie
New York: calo per Zebra Technologies
New York: L3Harris Technologies in forte calo
New York: seduta euforica per Raytheon Technologies
Roper Technologies in discesa a New York
A New York, forte ascesa per Raytheon Technologies
New York: ingrana la marcia Tyler Technologies
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto