Zebra Technologies in discesa a New York

Ribasso per il fornitore di computer, stampanti e scanner, che tratta in perdita del 13,55% sui valori precedenti.
