Milano 15:34
43.190 +0,14%
Nasdaq 15:34
26.160 +0,57%
Dow Jones 15:34
47.952 +0,52%
Londra 15:35
9.748 +0,53%
Francoforte 15:34
24.175 -0,43%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,01%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 43.122,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,01%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato -0,01%, a quota 43.122,19 in apertura.
Condividi
```