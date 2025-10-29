Milano 15:35
43.203 +0,17%
Nasdaq 15:35
26.163 +0,58%
Dow Jones 15:35
47.942 +0,49%
Londra 15:35
9.748 +0,53%
Francoforte 15:35
24.185 -0,39%

Borsa: Milano avanza dello 0,21% alle 10:30

Il FTSE MIB scambia a 43.219,68 punti

Borsa: Milano avanza dello 0,21% alle 10:30
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,21%, con 43.219,68 punti alle 10:30.
