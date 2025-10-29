Milano
15:35
43.203
+0,17%
Nasdaq
15:35
26.163
+0,58%
Dow Jones
15:35
47.942
+0,49%
Londra
15:35
9.748
+0,53%
Francoforte
15:35
24.185
-0,39%
Mercoledì 29 Ottobre 2025, ore 15.52
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Milano avanza dello 0,21% alle 10:30
Borsa: Milano avanza dello 0,21% alle 10:30
Il FTSE MIB scambia a 43.219,68 punti
In breve
,
Finanza
29 ottobre 2025 - 10.30
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,21%, con 43.219,68 punti alle 10:30.
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,17%
