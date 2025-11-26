Milano 14:42
43.060 +0,85%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 14:42
9.676 +0,70%
Francoforte 14:42
23.590 +0,53%

Borsa: Milano avanza dello 0,48% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 42.903,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,48% alle 13:00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,48%, con 42.903,65 punti alle 13:00.
Condividi
```