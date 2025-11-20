Milano 13:19
42.947 +0,69%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:19
9.555 +0,50%
Francoforte 13:19
23.357 +0,84%

Borsa: Milano avanza dello 0,60% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 42.906,83 punti

Milano riporta un modesto guadagno dello 0,60%, con 42.906,83 punti alle 13:00.
