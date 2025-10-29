Eventi e scadenze del 29 ottobre 2025

(Teleborsa) -
Mercoledì 29/10/2025 Appuntamenti
: Festival della Scienza di Genova
- 23ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Intrecci". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in 35 location, 19 mostre e 98 laboratori, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali (da giovedì 23/10/2025 a domenica 02/11/2025) Attività di Governo - Viceministro Rixi in India e Qatar
- Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi sarà in missione ufficiale in India e in Qatar per una serie di incontri ad alto livello dedicati alla cooperazione nei settori della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti marittimi. L’obiettivo è quello di consolidare il ruolo dell’Italia come punto di approdo del Corridoio Imec che unirà India, Medio Oriente ed Europa (da lunedì 27/10/2025 a venerdì 31/10/2025) Made in Italy Summit 2025
- Evento digitale - 6ª edizione del Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24, focalizzato sull'elaborazione di una una nuova politica industriale per sostenere l'export italiano nell'era nell'era del Trump bis. Interverranno tra gli altri, i Ministri Urso e Lollobrigida, gli AD di UniCredit, Cherry Bank, Trenitalia e SIMEST e i Presidenti di Agenzia ICE, Farmindustria e SACE (da martedì 28/10/2025 a giovedì 30/10/2025) A&T Nordest
- Quartiere fieristico IEG di Vicenza - Terza edizione della manifestazione fieristica dedicata a tecnologie, innovazione e competenze per l'industria manifatturiera con più di 300 espositori, oltre 3.000 soluzioni tecnologiche e un programma composto da 70 eventi tra convegni specialistici e workshop, a cui prenderanno parte oltre 200 speaker (da martedì 28/10/2025 a giovedì 30/10/2025) Expo Industria 2025
- Quartiere fieristico di Italian Exhibition Group - Quarta edizione dell'evento dedicato a innovazione tecnologica, formazione e applicazioni pratiche per le imprese manifatturiere del Nordest. Promosso da Arroweld Italia, ci saranno oltre 70 brand presenti, italiani e internazionali e 20 seminari (da martedì 28/10/2025 a venerdì 31/10/2025) FOMC
- Conferenza stampa di Jerome Powell Il Salone dei Pagamenti 2025 - Payvolution
- Allianz MiCo Milano - 10ª edizione del più importante appuntamento italiano su innovazione e pagamenti "Talento Generativo". Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori (da mercoledì 29/10/2025 a venerdì 31/10/2025) Bank of Canada
- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi FOMC
- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi BCE
- Inizio della Riunione di politica monetaria presso la Banca d'Italia a Firenze BOJ
- Inizia la riunione di politica monetaria
09:00 - "Le nuove sfide di Enac: dall’Italia verso l’Europa"
- Sala Polifunzionale PCM - Workshop "PRM – Per Riuscire Meglio" dal titolo "Le nuove sfide di Enac: dall’Italia verso l'Europa" organizzato da Enac e promosso insieme al Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. Intervengono, tra gli altri, il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Enac Alexander D'Orsogna
09:30 - Federmanager celebra 80 anni di storia
- Auditorium Conciliazione, Roma - Evento istituzionale di Federmanager per celebrare l'80° anniversario della fondazione, con la partecipazione di rappresentanti del Governo, del mondo produttivo e della dirigenza industriale. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Urso, il Viceministro Leo, il Sottosegretario Butti e in attesa di conferma, i ministri Ciriani e Calderone
11:00 - Istat
- Retribuzioni contrattuali - III Trimestre 2025
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Firenze - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella visiterà la sede della Fondazione Spadolini, in occasione del centenario della nascita di Giovanni Spadolini, e successivamente ci sarà un incontro con il Consiglio Direttivo della BCE
11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito
- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di settembre 2025
12:00 - Presentazione BTO 2025
- The Social Hub, Roma - Presentazione ufficiale della nuova edizione di BTO, l'evento dove il turismo dialoga con l'innovazione attraverso i topic: Hospitality, Digital Strategies, Destination e Food & Wine. Tema scelto "Cross-travel"
15:00 - IEA Energy Innovation Forum 2025
- Toronto - L'evento riunirà professionisti e aziende del settore energetico per mettere in luce strumenti e strategie innovative per far evolvere il comparto. Tra i relatori, Georgina Campbell Flatter, CEO di Greentown Labs, che apre l'evento con un keynote speech Borsa
: Hong Kong
- Borsa di Hong Kong chiusa per festività Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT Aziende
: Alphabet
- Risultati di periodo Amplifon
- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione del 3° trimestre 2025 Boeing
- Risultati di periodo Campari
- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive dei primi nove mesi al 30 settembre 2025 Caterpillar
- Risultati di periodo Deutsche Bank
- Risultati di periodo eBay
- Risultati di periodo: Q3 2025 Earnings Call Edison R
- CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025 Italgas
- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025 e Piano Strategico 2025-2031 Kraft Heinz
- Risultati di periodo Meta Platforms
- Risultati di periodo Microsoft
- Risultati di periodo Prysmian
- CDA: Risultati del III trimestre Starbucks
- Risultati di periodo Technogym
- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari - CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi consolidati nel terzo trimestre dell’esercizio 2025(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))