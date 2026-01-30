Borsa di New York chiude incerta con focus sulle trimestrali

Meta

Tesla

Microsoft

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

finanziario

energia

informatica

beni di consumo secondari

IBM

Honeywell International

Caterpillar

Walt Disney

Microsoft

Salesforce

Boeing

Home Depot

Meta Platforms

AppLovin

Honeywell International

Charter Communications

Atlassian

Microsoft

MicroStrategy Incorporated

Datadog

(Teleborsa) -, risentendo di un certoervosismo per ie digerendo la decisione, peraltro scontata, della, di mantenere inell'intervallo 3,50%-3,75%.Il mercato si è concentrato soprattutto sui conti delle Big Tech: bene quelli di, che prevede anche un aumento degli investimenti, sopra le attese quelli di, nonostante il primo calo del fatturato della sua storia, mentre ha molto deluso, per previsioni non convincenti ed una frenata del business cloud Azure.Archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 49.072 punti (+0,12%); poco mosso l', con chiusura su 6.969 punti (-0,11%). In rosso il(-0,53%); sulla stessa linea l', che mostra un calo dello 0,27%.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,93%),(+1,11%) e(+1,08%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,86%) e(-0,64%).del Dow Jones,(+4,99%),(+4,89%),(+3,31%) e(+1,84%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,99%.Crolla, con una flessione del 6,09%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,13%.Tentenna, che cede lo 0,93%.(+10,37%),(+5,01%),(+4,89%) e(+4,76%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,69%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 10,02%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 9,59%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,82%.