Borsa di New York chiude incerta con focus sulle trimestrali

(Teleborsa) - Wall Street chiude gli scambi all'insegna dell'incertezza
, risentendo di un certo n
ervosismo per i risultati contrastanti delle big tech
e digerendo la decisione, peraltro scontata, della Fed
, di mantenere i tassi d'interesse invariati
nell'intervallo 3,50%-3,75%.
Il mercato si è concentrato soprattutto sui conti delle Big Tech: bene quelli di Meta
, che prevede anche un aumento degli investimenti, sopra le attese quelli di Tesla
, nonostante il primo calo del fatturato della sua storia, mentre ha molto deluso Microsoft
, per previsioni non convincenti ed una frenata del business cloud Azure.
Archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones
che si ferma a 49.072 punti (+0,12%); poco mosso l'S&P-500
, con chiusura su 6.969 punti (-0,11%). In rosso il Nasdaq 100
(-0,53%); sulla stessa linea l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,27%.
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni
(+2,93%), finanziario
(+1,11%) e energia
(+1,08%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti informatica
(-1,86%) e beni di consumo secondari
(-0,64%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, IBM
(+4,99%), Honeywell International
(+4,89%), Caterpillar
(+3,31%) e Walt Disney
(+1,84%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Microsoft
, che ha archiviato la seduta a -9,99%.
Crolla Salesforce
, con una flessione del 6,09%.
Si concentrano le vendite su Boeing
, che soffre un calo del 3,13%.
Tentenna Home Depot
, che cede lo 0,93%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Meta Platforms
(+10,37%), AppLovin
(+5,01%), Honeywell International
(+4,89%) e Charter Communications
(+4,76%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Atlassian
, che ha chiuso a -10,69%.
Vendite a piene mani su Microsoft
, che soffre un decremento del 10,02%.
Pessima performance per MicroStrategy Incorporated
, che registra un ribasso del 9,59%.
Sessione nera per Datadog
, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,82%.