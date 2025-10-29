Fincantieri e NextGeo siglano intesa per lo sviluppo di veicoli a guida autonoma

Fincantieri

Next Geosolutions Europe

(Teleborsa) -, tramite la controllata IDS – Ingegneria dei Sistemi, e(NextGeo) hanno firmato un protocollo d’intesa teso ad avviare una collaborazione strategica nello sviluppo di(USV), veicoli a guida autonoma, e delle relative tecnologie per impieghi civili nei settori Oil & Gas e delle Energie Rinnovabili.Con questo accordo, le due società uniscono le rispettive competenze con l’obiettivo di definire ie ledi, ottimizzate per lee per attività di monitoraggio ambientale, ispezione e controllo dell’integrità delle infrastrutture offshore.La collaborazione riguarderà in particolare l’(Surface Advanced Naval Drone), realizzato da IDS, e lo sviluppo di un nuovo modello di USV capace di rispondere alle esigenze operative dei principali operatori del mercato offshore. Attraverso l’integrazione di nuove tecnologie, sistemi di automazione e soluzioni energetiche efficienti, le due aziende puntano a migliorare le prestazioni, l’autonomia e la sicurezza delle operazioni in mare, aprendo al contempo la strada a sviluppi commerciali già definiti: i veicoli di nuova generazione saranno infatti impiegati direttamente da Next Geosolutions e successivamente immessi sul mercato internazionale, a conferma della valenza industriale concreta di questa collaborazione.I gruppi di lavoro avranno il compito di definire leper rendere le, combinando l’esperienza tecnologica di IDS con la conoscenza applicativa di Next Geosolutions nel campo delle indagini e dei servizi marini. Con questo progetto Fincantieri fa il suo ingresso in un segmento strategico e in rapida evoluzione, quello delle survey marine, strettamente legato allo sviluppo delle infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni sottomarine, dove le tecnologie autonome rappresentano un elemento chiave per aumentare l’efficienza e la sicurezza delle operazioni in mare.L’accordo consentirà inoltre di potenziare le capacità operative degli USV, che potranno lavorare in sinergia con le unità navali tradizionali grazie a sistemi di lancio e recupero dedicati, incrementando così l’efficienza e la produttività delle missioni. Le società esploreranno anche la possibilità di sviluppare insieme un nuovo veicolo USV, progettato su misura per le esigenze operative di Next Geosolutions. Questo nuovo mezzo potrà includere funzionalità personalizzate, sistemi modulari e payload specifici per attività di survey offshore.Il Gruppo Fincantieri consolida così la propria posizione di riferimento nello sviluppo di tecnologie autonome e sistemi robotici per la sicurezza, la sostenibilità e la digitalizzazione delle operazioni marittime, confermando il proprio impegno a favore dell’innovazione nel settore dell’economia del mare e della transizione energetica.