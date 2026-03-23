Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fincantieri
(Teleborsa) - Pressione sul principale complesso cantieristico al mondo, che tratta con una perdita del 2,62%.
La tendenza ad una settimana di Fincantieri è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Fincantieri suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,14 Euro con tetto rappresentato dall'area 12,38. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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