Francoforte: scambi al rialzo per Aurubis

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore tedesco di rame
, con una variazione percentuale del 3,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aurubis
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big europea del rame
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Aurubis
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 117,6 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 112,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 122,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)