Londra: acquisti a mani basse su Fresnillo

(Teleborsa) - Grande giornata per il leader mondiale dell'argento
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,19%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Fresnillo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,87%, rispetto a +3,28% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di medio periodo di Fresnillo
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 22,59 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 23,13, mentre il primo supporto è stimato a 22,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)