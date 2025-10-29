Milano 15:41
43.175 +0,11%
Nasdaq 15:41
26.155 +0,55%
Dow Jones 15:41
47.950 +0,51%
Londra 15:41
9.748 +0,53%
Francoforte 15:41
24.183 -0,39%

Londra: acquisti a mani basse su Fresnillo

(Teleborsa) - Grande giornata per il leader mondiale dell'argento, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,19%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Fresnillo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,87%, rispetto a +3,28% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di medio periodo di Fresnillo ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 22,59 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 23,13, mentre il primo supporto è stimato a 22,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
