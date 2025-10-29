Milano 15:43
Londra: positiva la giornata per Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Polar Capital Technology Trust, in guadagno del 2,14% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Polar Capital Technology Trust più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Polar Capital Technology Trust classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,796 sterline e primo supporto individuato a 4,75. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,842.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
