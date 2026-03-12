Milano 15:10
44.216 -1,24%
Nasdaq 15:10
24.688 -1,11%
Dow Jones 15:10
46.960 -0,97%
Londra 15:10
10.310 -0,43%
Francoforte 15:10
23.537 -0,44%

Londra: giornata depressa per M&G

Composto ribasso per la società di risparmio e investimenti, in flessione del 2,06% sui valori precedenti.
