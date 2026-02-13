Milano 10:51
45.829 -0,85%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 10:51
10.427 +0,23%
Francoforte 10:51
24.857 +0,02%

Londra: giornata depressa per Burberry

Composto ribasso per la maison del lusso inglese, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.
