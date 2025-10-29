Milano 15:43
43.178 +0,11%
Nasdaq 15:43
26.135 +0,47%
Dow Jones 15:43
47.943 +0,50%
Londra 15:43
9.747 +0,52%
Francoforte 15:43
24.170 -0,45%

Londra: scambi al rialzo per Endeavour Mining

Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, con una variazione percentuale del 2,94%.
