New York: andamento negativo per United Health

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la big delle assicurazioni sanitarie, con un ribasso del 2,16%.

La tendenza ad una settimana di United Health è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, l'assicuratore sanitario è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 364,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 356,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 373,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
