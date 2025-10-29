Milano 17:35
43.243 +0,26%
Nasdaq 21:00
26.120 +0,41%
Dow Jones 21:03
47.632 -0,16%
Londra 17:35
9.756 +0,61%
Francoforte 17:37
24.124 -0,64%

New York: perdite consistenti per Keurig Dr Pepper

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, che tratta in perdita del 5,53% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Keurig Dr Pepper rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di Keurig Dr Pepper classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,22 USD e primo supporto individuato a 26,72. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
