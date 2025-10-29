New York: perdite consistenti per Keurig Dr Pepper

produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America

(Teleborsa) - Ribasso per il, che tratta in perdita del 5,53% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,22 USD e primo supporto individuato a 26,72. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29,72.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)