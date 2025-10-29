New York: perdite consistenti per Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America
, che tratta in perdita del 5,53% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Keurig Dr Pepper
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo di Keurig Dr Pepper
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,22 USD e primo supporto individuato a 26,72. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29,72.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)