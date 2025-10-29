New York: rosso per Coca Cola

(Teleborsa) - Pressione sul gigante americano della bevanda più famosa al mondo
, che tratta con una perdita del 2,02%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Coca Cola
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Coca Cola
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 69,62 USD, mentre il primo supporto è stimato a 68,29. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 70,94.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)