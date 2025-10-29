Milano 17:35
43.243 +0,26%
Nasdaq 21:00
26.120 +0,41%
Dow Jones 21:03
47.632 -0,16%
Londra 17:35
9.756 +0,61%
Francoforte 17:37
24.124 -0,64%

New York: rosso per Coca Cola

Migliori e peggiori
New York: rosso per Coca Cola
(Teleborsa) - Pressione sul gigante americano della bevanda più famosa al mondo, che tratta con una perdita del 2,02%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Coca Cola, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Coca Cola è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 69,62 USD, mentre il primo supporto è stimato a 68,29. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 70,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```