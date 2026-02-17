Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

In evidenza Coca-Cola Europacific Partners sul listino di New York
Protagonista l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,24%.
