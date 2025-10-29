Milano 17:35
New York: rosso per Visa

(Teleborsa) - Pressione sulla società di tecnologia per pagamenti globali, che tratta con una perdita dell'1,89%.

L'andamento di Visa nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Visa è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 347,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 335,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 359,9.

