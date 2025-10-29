New York: rosso per Visa

(Teleborsa) - Pressione sulla società di tecnologia per pagamenti globali
, che tratta con una perdita dell'1,89%.
L'andamento di Visa
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di Visa
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 347,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 335,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 359,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)