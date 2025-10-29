Piazza Affari: scambi negativi per Fincantieri

(Teleborsa) - Composto ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo
, in flessione del 2,92% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fincantieri
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Fincantieri
evidenzia un declino dei corsi verso area 21,63 Euro con prima area di resistenza vista a 22,57. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 21,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)