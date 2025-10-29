Milano 15:49
Piazza Affari: scambi negativi per Fincantieri

(Teleborsa) - Composto ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, in flessione del 2,92% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fincantieri, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Fincantieri evidenzia un declino dei corsi verso area 21,63 Euro con prima area di resistenza vista a 22,57. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 21,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
