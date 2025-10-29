Milano 15:49
43.167 +0,09%
Nasdaq 15:49
26.124 +0,43%
Dow Jones 15:49
47.929 +0,47%
Londra 15:49
9.743 +0,48%
Francoforte 15:49
24.130 -0,61%

Piazza Affari: scambi negativi per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi negativi per il comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia perde l'1,03%, continuando la seduta a 8.941,76 punti.
Condividi
```