Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:59
25.953 +0,93%
Dow Jones 17:59
49.077 -0,68%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Piazza Affari: scambi negativi per l'indice dei servizi di consumo italiano

Si muove in retromarcia il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che scivola a 23.902,03 punti.
