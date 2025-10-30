Milano 14:28
42.914 -0,76%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 14:28
9.704 -0,54%
Francoforte 14:28
24.051 -0,31%

Borsa: Milano in flessione dello 0,64% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 42.967,07 punti

Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,64% alle 10:30
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,64% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 42.967,07 punti.
