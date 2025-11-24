Milano 13:30
42.293 -0,86%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:30
9.561 +0,22%
Francoforte 13:30
23.224 +0,57%

Borsa: Andamento negativo per Milano, in flessione dello 0,91% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 42.274,82 punti

In breve, Finanza
Milano scambia con un ribasso dello 0,91% alle 13:00 e passa di mano a 42.274,82 punti.
