Milano 10:19
42.740 -0,41%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:20
9.489 -0,41%
Francoforte 10:19
23.142 -0,59%

Borsa: Milano in flessione dello 0,62% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 42.652,59 punti

Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,62% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 42.652,59 punti.
