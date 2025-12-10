Milano 13:37
43.450 -0,29%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:37
9.672 +0,31%
Francoforte 13:37
24.078 -0,35%

Il FTSE MIB tratta a 43.422,3 punti

Borsa: Milano in flessione dello 0,35% alle 13:00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,35% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 43.422,3 punti.
