Milano 11:57
42.964 -0,91%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:57
9.713 -0,08%
Francoforte 11:57
23.532 -1,28%

Borsa: Milano in flessione dello 0,50% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 43.142,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,50% alle 10:30
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,50% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 43.142,24 punti.
