Crolla a New York Chipotle Mexican Grill

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nella gestione di fast food, che tratta in perdita del 17,73% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Chipotle Mexican Grill è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Chipotle Mexican Grill, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 31,38 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 33,68 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 30,04.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
