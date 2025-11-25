New York: mette il turbo Chipotle Mexican Grill

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società specializzata nella gestione di fast food
, che tratta in rialzo del 6,18%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Chipotle Mexican Grill
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,47%, rispetto a +1,21% dell'indice del basket statunitense
).
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 31,85 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 33,82. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 35,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)