Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:19
25.881 -0,92%
Dow Jones 18:19
47.763 +0,28%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 771,15 punti.
Condividi
```