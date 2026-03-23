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Eurozona: peggiora l'EURO STOXX Construction & Materials

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Eurozona: peggiora l'EURO STOXX Construction & Materials
Giornata da dimenticare per il comparto costruzioni europeo, che retrocede a 763,43 punti, ritracciando del 2,18%.
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