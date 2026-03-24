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Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Construction & Materials
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24 marzo 2026 - 15.00
Giornata negativa per il
comparto costruzioni europeo
, che continua la seduta a 792,64 punti, in calo dello 0,83%.
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