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A Eurozona corre l'EURO STOXX Construction & Materials

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A Eurozona corre l'EURO STOXX Construction & Materials
Si muove con il vento in poppa il comparto costruzioni europeo, che arriva a 803,5 punti.
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