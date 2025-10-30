Milano 14:29
42.929 -0,73%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 14:29
9.702 -0,55%
Francoforte 14:29
24.060 -0,27%

Fatturato industria Italia (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Fatturato industria Italia (MoM) in agosto
Italia, Fatturato industria in agosto su base mensile (MoM) -0,7%, in calo rispetto al precedente +0,4%.
Condividi
```