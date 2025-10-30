Milano
14:29
42.929
-0,73%
Nasdaq
29-ott
26.120
0,00%
Dow Jones
29-ott
47.632
0,00%
Londra
14:29
9.702
-0,55%
Francoforte
14:29
24.060
-0,27%
Giovedì 30 Ottobre 2025, ore 14.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Fatturato industria Italia (MoM) in agosto
Fatturato industria Italia (MoM) in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
30 ottobre 2025 - 12.05
Italia,
Fatturato industria in agosto su base mensile (MoM) -0,7%
, in calo rispetto al precedente +0,4%.
Condividi
Leggi anche
Italia, Fatturato industria (MoM) in luglio
Germania, Ordini industria (MoM) in agosto
Italia, Prezzi produzione (MoM) in agosto
Produzione costruzioni Italia (MoM) in agosto
Altre notizie
Vendite dettaglio Italia (MoM) in agosto
Produzione industriale Italia (MoM) in agosto
Prezzi import Germania (MoM) in agosto
Francia, Produzione industriale (MoM) in agosto
Giappone, Produzione industriale (MoM) in agosto
Indice servizi Giappone (MoM) in agosto
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto