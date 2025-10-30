Milano
Francoforte: andamento rialzista per Bechtle
30 ottobre 2025 - 13.00
Bene
Bechtle
, con un rialzo del 2,92%.
Titoli e Indici
Bechtle
+2,97%
