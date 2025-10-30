Milano 14:30
42.943 -0,69%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 14:30
47.441 -0,40%
Londra 14:30
9.703 -0,55%
Francoforte 14:30
24.071 -0,22%

Francoforte: giornata depressa per Hensoldt

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Hensoldt
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Hensoldt, che mostra un decremento dell'1,87%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Hensoldt rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Hensoldt, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 90,18 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 93,58. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 88,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```