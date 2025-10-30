Milano 10:06
43.001 -0,56%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:06
9.707 -0,50%
Francoforte 10:06
24.160 +0,15%

Francoforte: scambi al rialzo per Airbus

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti
Francoforte: scambi al rialzo per Airbus
Seduta positiva per il colosso aerospaziale, che avanza bene del 3,24%.
Condividi
```