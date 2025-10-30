Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:20
25.872 -0,95%
Dow Jones 18:20
47.747 +0,24%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

MicroStrategy Incorporated scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di analisi e business intelligence, che passa di mano in perdita del 3,81%.

L'andamento di MicroStrategy Incorporated nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di MicroStrategy Incorporated segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 260,8 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 270,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 256,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
