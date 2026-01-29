Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 19:10
25.713 -1,19%
Dow Jones 19:10
48.891 -0,25%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

New York: MicroStrategy Incorporated scende verso 137,7 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: MicroStrategy Incorporated scende verso 137,7 USD
Ribasso scomposto per l'azienda di analisi e business intelligence, che esibisce una perdita secca del 9,85% sui valori precedenti.
Condividi
```