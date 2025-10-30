New York: amplia il rialzo MercadoLibre

(Teleborsa) - Protagonista il mercato online leader in America Latina
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,01%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che MercadoLibre
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,16%, rispetto a +4,24% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
L'esame di breve periodo di MercadoLibre
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2.486,1 USD e primo supporto individuato a 2.272,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2.699,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)