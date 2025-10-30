Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:20
25.872 -0,95%
Dow Jones 18:20
47.747 +0,24%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

New York: amplia il rialzo MercadoLibre

(Teleborsa) - Protagonista il mercato online leader in America Latina, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,01%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che MercadoLibre mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,16%, rispetto a +4,24% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


L'esame di breve periodo di MercadoLibre classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2.486,1 USD e primo supporto individuato a 2.272,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2.699,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
