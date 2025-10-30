Milano 17:35
New York: Boeing scende verso 199,9 USD

New York: Boeing scende verso 199,9 USD
(Teleborsa) - Ribasso per il colosso dell'aereonautica, che passa di mano in perdita del 5,02%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Boeing rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 199,9 Dollari USA. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 208. Il peggioramento del gigante aerospaziale statunitense è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 197.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
