New York: giornata depressa per Verizon Communication

(Teleborsa) - Retrocede il gestore telefonico, con un ribasso del 2,49%.

La tendenza ad una settimana della big delle tlc è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Verizon Communication ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 39,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 40,98, mentre il primo supporto è stimato a 38,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
