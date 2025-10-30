New York: giornata depressa per Verizon Communication

(Teleborsa) - Retrocede il gestore telefonico
, con un ribasso del 2,49%.
La tendenza ad una settimana della big delle tlc
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Verizon Communication
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 39,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 40,98, mentre il primo supporto è stimato a 38,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)