New York: movimento negativo per United Health

(Teleborsa) - Composto ribasso per la big delle assicurazioni sanitarie
, in flessione del 2,47% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di United Health
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'assicuratore sanitario
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 352,7 USD. Primo supporto visto a 342,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 337,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)