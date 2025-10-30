Milano 17:35
New York: movimento negativo per United Health
(Teleborsa) - Composto ribasso per la big delle assicurazioni sanitarie, in flessione del 2,47% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di United Health è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'assicuratore sanitario. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 352,7 USD. Primo supporto visto a 342,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 337,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
