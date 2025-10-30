Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 21:00
25.735 -1,47%
Dow Jones 21:01
47.522 -0,23%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

New York: prevalgono le vendite su Cigna Group

Migliori e peggiori
New York: prevalgono le vendite su Cigna Group
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che fornisce programmi di assicurazione sanitaria, che esibisce una perdita secca del 14,75% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cigna Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Cigna Group. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 270,4 USD, con il supporto più immediato individuato in area 242,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 230,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
