New York: prevalgono le vendite su Cigna Group

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che fornisce programmi di assicurazione sanitaria
, che esibisce una perdita secca del 14,75% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cigna Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Cigna Group
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 270,4 USD, con il supporto più immediato individuato in area 242,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 230,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)