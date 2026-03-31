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/ New York: prevalgono le vendite su Biogen
New York: prevalgono le vendite su Biogen
Migliori e peggiori
,
In breve
31 marzo 2026 - 16.10
Ribasso per la
compagnia biotecnologica americana
, che tratta in perdita del 4,14% sui valori precedenti.
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