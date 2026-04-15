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/ New York: prevalgono le vendite su A.O. Smith
New York: prevalgono le vendite su A.O. Smith
Migliori e peggiori
,
In breve
15 aprile 2026 - 20.00
Retrocede molto il
produttore di scaldabagni e caldaie per edifici residenziali e commerciali
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,48%.
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A. O. Smith
-5,48%
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