New York: profondo rosso per Baxter International

produttore di dispositivi medici e farmaci

S&P-500

Baxter International

indice del basket statunitense

Baxter International

(Teleborsa) - In forte ribasso il, che mostra un -13,97%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 18,54 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 19,92. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 17,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)