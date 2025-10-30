Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:23
25.899 -0,85%
Dow Jones 18:23
47.761 +0,27%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

New York: profondo rosso per Baxter International

Migliori e peggiori, In breve
New York: profondo rosso per Baxter International
Si muove in perdita il produttore di dispositivi medici e farmaci, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 13,97% sui valori precedenti.
Condividi
```